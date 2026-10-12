БНТ 3 ще излъчи стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия

БНТ 3 започна преките излъчвания на състезанията от календара на Западно-европейската лига – най-престижната лига по прескачане на препятствия в конния спорт.

Сезонът в зала стартира с надпреварата в Осло.

Календарът включва общо 13 състезания, които ще се проведат в 10 държави. За крайното класиране ще се зачитат само седемте най-добри резултата на всеки състезател през сезона.

БНТ ще ви покаже всички състезания пряко до март 2026 г., както и разбира се финалите в Гьотеборг.

Програма на състезанията и преките излъчвания по БНТ 3:

11.10., 16:15 ч.: Осло, Норвегия

01.11., 16:30 ч.: Лион, Франция

8.11., 15:30 ч.: Верона, Италия

15.11., 16:10 ч.: Щутгарт, Германия

29.11., 16:00 ч.: Мадрид, Испания

06.12., 18:00 ч.: Ла Коруня, Испания

20.12., 16:35 ч.: Лондон, Великобритания

30.12., 16:00 ч.: Мехелен, Белгия

10.01., 15:15 ч.: Базел, Швейцария

17.01., 16:45 ч.: Лайпциг, Германия

31.01, 16:00 ч.: Амстердам, Нидерландия

07.02., 21:00 ч.: Бордо, Франция

07.03., 14:00 ч.: Хелзинки, Финландия

25-28.03. - финали, Гьотеборг, Швеция

Гледайте атрактивните и изпълнени с емоция състезания от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия - НА ЖИВО по БНТ 3!