Изпълнителна агенция „Морска администрация“ координира операция по издирване и спасяване на 19-членния екипаж на моторния кораб GAS HUSKY, изчезнал от радарите малко след полунощ.

В 8.02 ч. аварийният радиобуй на кораба е подал сигнал за бедствие на около 50 морски мили източно от Бяла.

След получаването на сигнала за бедствие е поискано съдействие от Военновъздушните сили за извършване на въздушно обследване на района. При извършения оглед е открит обърнат плавателен съд, за който се предполага, че е GAS HUSKY. На около 300 метра от него е забелязан спасителен плот, от който е изстреляна сигнална ракета.

В 10.25 ч. от Балчик е излетял самолет Су-25 от състава на Военновъздушните сили, а малко по-късно към района се е насочил и втори самолет. Активиран е и хеликоптер „Кугар“. Към мястото на инцидента е насочен и катер на Главна дирекция „Гранична полиция“.

Корабът плава под либерийски флаг и е с екипаж от 19 филипински граждани. Превозва 3400 тона пропан-бутан по маршрута Египет – Румъния.