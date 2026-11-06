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ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2027 И РЕАКЦИИТЕ

„Възраждане“ няма да подкрепи проектобюджета за догодина

Николай Минков от Николай Минков
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Финансовата рамка не предлага реални мерки за подобряване на икономическата обстановка, коментира депутатът Цончо Ганев

bdquoвъзражданеldquo подкрепи проектобюджета цончо ганев предупреди ново увеличение дълга данъците
Снимка: БТА
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„Възраждане“ категорично няма да подкрепи проектобюджета. Това заяви депутатът Цончо Ганев, според когото финансовата рамка продължава политиката на предходните управления и не предлага реални мерки за подобряване на икономическата обстановка и жизнения стандарт на българските граждани.

По думите му бюджетът не предвижда ефективна борба с инфлацията и поскъпването на живота, нито достатъчна подкрепа за малкия и средния бизнес и семейните предприятия. Ганев определи предвиденото увеличение на заплатите в държавния сектор с 5% като недостатъчно на фона на инфлацията.

Сред основните критики на народния представител е и планираното ново нарастване на държавния дълг. По думите му за следващата година се предвижда поемането на нови заеми в размер на близо 13 млрд. евро, а прогнозата е до края на 2027 г. общият дълг да достигне 47,1 млрд. евро, или около 33% от БВП.

Ганев обърна внимание и на предвиденото увеличение на данъчните оценки на недвижимите имоти, което според него ще доведе до по-висока данъчна тежест за собствениците. Той изрази опасения, че заложените промени могат да доведат до значително увеличение на данъците през следващите години.

Според представителя на „Възраждане“ бюджетът не предлага политики за стимулиране на българското производство и бизнеса, а продължава икономическа линия, която поставя интересите на българските граждани и предприемачи на заден план.

„Този бюджет продължава още от същото – нови заеми, вдигане на данъците и никакво реално подобрение на условията за живот в страната“, подчерта Цончо Ганев и категорично заяви, че парламентарната група на „Възраждане“ няма да подкрепи проектобюджета.

#ново увеличение #„Възраждане“ #проектобюджет #данъци

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