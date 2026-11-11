16 служители на Института по психология на МВР помагаха на мястото тежкото произшествие на „Тракия“

Екип от 16 служители на Института по психология на МВР оказваха помощ на мястото на тежкото пътно-транспортно произшествие на автомагистрала „Тракия“. Експерти от специализираните лаборатории в Пловдив и Бургас и Центъра за специализирана полицейска подготовка в Пазарджик реагираха веднага и се присъединиха към колегите си от София. Те оказваха първа психологична помощ на пострадали, близки на загинали, както и на полицейските служители, пожарникарите и спасителите, работили на терен след трагедията.

Целта на този тип професионална намеса е да намали влиянието на стреса и да подпомогне възстановяването след травматични събития. Част от задълженията на психолозите от института е да участват в разрешаването на критични ситуации, както и да съдействат на служителите на МВР да преодолеят последствията след участието им в тежки инциденти.

След приключване на спасителните дейности психолозите работиха индивидуално със служителите, оказвайки им необходимата подкрепа. Те ще продължат да оказват професионална помощ и през следващите два дни в Бургас, Ямбол и Сливен.