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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

16 служители на Института по психология на МВР помагаха на мястото тежкото произшествие на „Тракия“

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Те ще продължат да оказват професионална помощ и през следващите два дни в Бургас, Ямбол и Сливен

16 служители на Института по психология на МВР помагаха на мястото тежкото произшествие на „Тракия“
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Екип от 16 служители на Института по психология на МВР оказваха помощ на мястото на тежкото пътно-транспортно произшествие на автомагистрала „Тракия“. Експерти от специализираните лаборатории в Пловдив и Бургас и Центъра за специализирана полицейска подготовка в Пазарджик реагираха веднага и се присъединиха към колегите си от София. Те оказваха първа психологична помощ на пострадали, близки на загинали, както и на полицейските служители, пожарникарите и спасителите, работили на терен след трагедията.

Целта на този тип професионална намеса е да намали влиянието на стреса и да подпомогне възстановяването след травматични събития. Част от задълженията на психолозите от института е да участват в разрешаването на критични ситуации, както и да съдействат на служителите на МВР да преодолеят последствията след участието им в тежки инциденти.

След приключване на спасителните дейности психолозите работиха индивидуално със служителите, оказвайки им необходимата подкрепа. Те ще продължат да оказват професионална помощ и през следващите два дни в Бургас, Ямбол и Сливен.

#Института по психология на МВР #верижна катастрофа на АМ "Тракия" #психолози

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