В пространството тази сутрин се завъртя числото 400. На пръв поглед едва ли ще се сетите за какво става дума, ако не отворите статиите. Става дума за една от фигурите в нашия спортен живот, които винаги са в епицентъра на събитията, независимо дали побеждават или губят. Григор Димитров. Някак неусетно хасковлията натрупа зад гърба си 400 победи на ниво АТП. И понеже статистиката рядко лъже или подвежда, ще ви обрисувам какво се крие зад тези 400 успеха и какво още можем да отчетем като постижения в кариерата на първата ни ракета.

Да тръгнем от вероятно най-впечатляващия факт. Ако щете вярвайте, но Григор Димитров е първият тенисист, роден през 1990 или след това, който успява да стигне до 400 победи в туририте на АТП. Което наистина е забележително и достойно за уважение. Григор постигна първата си победа през 2009 година – преди 14 години, когато в Ротердам шокира тогава заемащия 23-о място в световната ранглиста чех Томаш Бердих в три сета и полага основата на дълготрайно присъствие сред най-добрите. Тогава в следващия кръг се изправя не срещу кого да е, а срещу непреходния Рафаел Надал и губи, но рано се докосва до величието на Матадора. За тези години в тура българинът успя да триумфира в 8 турнира – първият от тях в Стокхолм. Разбира се – най-успешната за него е и нищо чудно да си остане 2017 с четири успеха – в Бризбън, София, Синсинати и Лондон при дебюта си на финалния Мастърс, когато сломи във финала белгиеца Давид Гофен. Още помня как БНТ хвърли доста усилия, за да може този двубой да бъде показан на живо и по обществената телевизия, нищо че правата се държаха от една от частните медии и платените им канали. Останалите три титли са от 2014 – в Акапулко, Букурещ и Куинс. Някак тъжно е, че споменатият мач с Гофен остана и последният, след който Димитров вдигна трофей над главата си. Почти шест години по-късно неговите фенове все така чакат да го видят на върха.

400 wins and counting



Grigor Dimitrov records his 400th career win with a 6-3 6-4 victory over Varillas! #ChengduOpen pic.twitter.com/cJ5taTP1ft