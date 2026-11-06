Адриан Семенивец: Има разочарование и гняв

Старши треньорът на полския Ягелония Адриан Семениец заяви, че в съблекалнята на отбора му властват „разочарование и гняв“ след поражението с 0:1 от Левски (Сф) в четвъртия кръг на турнира Лига Европа.

„Жълто-червените“ загубиха, което постави ситуацията им в Лига Европа в трудна ситуация. Те имат три точки след четири мача, като пред тях все още са мачовете срещу Съндърланд, Кристъл Палас, Лион и Виктория Пилзен.

„Има разочарование и гняв, защото Лига Европа е тежко състезание, но след мача мога да потвърдя, че въпреки трудния терен и качествения противник, определено беше в обсега ни и дори можехме да ги победим. В сегашната ситуация, когато загубим точка в последните минути в Пирея и поне точка тук, това са моменти, за които можем да си спомняме през януари“, започна полският треньор пресконференцията си на стадион „Васил Левски“ в София.

„Надявам се, че няма да ни тежи много, защото иначе бихме постигнали по-рано целта си да играем през пролетта. Знаем, че ни предстои труден график, дори много труден. Но това е просто футбол и ще направим всичко възможно, за да се борим за колкото се може повече точки и да получим допълнителни мачове през пролетта“, каза Семениец.

Попитан как се е стигнало до попадение, в което резерва на Левски остава някак необезпокояван в наказателното поле и с глава насочва топката до страничната греда.

„Головете, допуснати от корнери, са обезпокоителни. Говорим за това, но все още не сме намерили решение. Трябва да се справим с този проблем. Постоянно се опитваме да предприемаме ad-hoc мерки, за да подобрим ситуацията, но е важно и когато изграждаме състава да го налагаме. Това е важен елемент и ние изглеждаме така, както изглеждаме. Не знам дали е въпрос на профилиране, защото не мисля, че имаме играчи, които не могат да играят във въздуха. Търсим решения, може би твърде много, и трябва да бъдем по-последователни. Но в такъв момент постоянно търсиш решение, защото досега не сме намерили такова, а допуснахме още един гол“, добави той.