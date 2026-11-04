Адриано Галиани се кандидатира за президент на Италианската футболна федерация

Бившият изпълнителен директор на Милан Адриано Галиани официално се включи в надпреварата за президентския пост на Италианската футболна федерация (FIGC), съобщава информационната агенция АНСА.

82-годишният футболен функционер е подал документите за кандидатурата си чрез свой представител. Той получава подкрепата на Италианската футболна асоциация и Асоциацията на италианските футболни треньори.

Основният му съперник в изборната надпревара ще бъде бившият президент на Италианския национален олимпийски комитет Джовани Малаго. Той е внесъл кандидатурата си на 3 ноември, като зад него застават 11 клуба от италианската Серия А.

Изборите за нов президент на Италианската футболна федерация са насрочени за 14 декември.

Предишният вот, проведен през юни 2026 година, беше анулиран заради установени нередности при обработката на документите на Малаго. Това наложи организирането на нови избори за ръководния пост в италианския футбол.