Джовани Малаго отново влиза в битката за президентския пост в италианския футбол

Джовани Малаго официално потвърди, че отново ще се кандидатира за президент на Италианската футболна федерация (FIGC). Бившият ръководител на централата обяви намерението си в интервю за италианското радио RAI, съобщава агенция Ройтерс.

Решението му идва само дни след като на 6 октомври подаде оставка заради установени нередности около избирането му през юни тази година.

Причината за оттеглянето се оказа процедурен проблем, свързан с правилника на федерацията. При избора си Малаго не е отговарял на необходимите изисквания, тъй като не е бил член на организацията.

Случаят доведе до намесата на Италианския олимпийски комитет, като след постигнато споразумение футболната федерация беше поставена под специална администрация.

Въпреки официалната си оставка Малаго запази влияние върху управлението на централата, продължавайки да участва индиректно в ръководните процеси.

Новите президентски избори са насрочени за 14 декември, когато Малаго ще има възможност отново да потърси доверието на футболните среди в Италия.

Предстоящият вот може да се окаже решаващ за бъдещето му начело на федерацията, тъй като евентуално ново избиране при спазване на всички процедурни изисквания би позволило да бъде разрешен проблемът с легитимността на предишния му мандат.