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АФЕРАТА "БАБА АЛИНО"

Аферата "Баба Алино" - Административният съд във Варна образува ново производство

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
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Чете се за: 01:20 мин.
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забраниха достъпа пет незаконни сгради местността bdquoбаба алиноldquo
Снимка: БНТ
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Административният съд във Варна образува ново производство по случая “Баба Алино” и назначи експертиза по друго дело, свързано със строителството там.

Новото производство е по жалбата на собственик на имот в местността „Ален мак“, който оспорва заповед на Община Варна за спиране на строежа на пет едноетажни къщи.

Той настоява съдът веднага да спре и временното прекъсване на тока и водата до окончателното решение по спора.

Собственикът твърди, че петте къщи са напълно готови още от декември 2024 година и в момента няма никакви текущи строителни работи, които да бъдат спрени.

Административният съд разгледа и едно от общо 12-те дела срещу заповеди на кмета на Община Варна за премахване на 12 многофамилни жилищни сгради с над 40 апартамента в местността „Кору Чаир“ (к.к. „Чайка“).

По него беше назначена нова съдебно-техническа експертиза и заседанието беше отложено за 5 ноември.

#нова производство #Аферата "Баба Алино" #Административен съд

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