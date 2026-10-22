Аферата "Баба Алино" - Административният съд във Варна образува ново производство

Административният съд във Варна образува ново производство по случая “Баба Алино” и назначи експертиза по друго дело, свързано със строителството там.

Новото производство е по жалбата на собственик на имот в местността „Ален мак“, който оспорва заповед на Община Варна за спиране на строежа на пет едноетажни къщи.

Той настоява съдът веднага да спре и временното прекъсване на тока и водата до окончателното решение по спора.

Собственикът твърди, че петте къщи са напълно готови още от декември 2024 година и в момента няма никакви текущи строителни работи, които да бъдат спрени.

Административният съд разгледа и едно от общо 12-те дела срещу заповеди на кмета на Община Варна за премахване на 12 многофамилни жилищни сгради с над 40 апартамента в местността „Кору Чаир“ (к.к. „Чайка“).

По него беше назначена нова съдебно-техническа експертиза и заседанието беше отложено за 5 ноември.