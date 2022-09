Айла Томлянович сложи край на кариерата на Серина Уилямс

Серина Уилямс изигра последния мач в своята забележителна тенис кариера. 23-кратната шампионка от Големия шлем приключи след поражение с 5-7, 6-4, 1-6 от Айла Томлянович в двубой от третия кръг на Ю Ес Оупън, който бе много достоен завършек на професионалния път на може би най-великата тенисистка в историята.

След два мача, в които Уилямс драматично се спасяваше от поражение и продължаваше своята приказка, този път тя бе принудена да помаха за сбогом в една не по-малко емоционална нощ. Отново трибуните на най-голямата тенис арена "Артър Аш" бяха изпълнение до краен предел.

Три седмици преди 41-ия си рожден ден, Серина докара двубоя до три сета, спаси общо пет мачбола, но в крайна сметка трябваше да се примири с поражението. Така тя слиза от голямата сцена с 23 титли от Големия шлем - само една по-малко от рекьордьорката в това отношение Маргарет Корт.

