Айнтрахт Франкфурт дари средства за семействата на загиналите привърженици на Левски

Айнтрахт Франкфурт дари 1899 евро, които да бъдат предадени на близките на четиримата привърженици на Левски, намерили смъртта си в пътен инцидент миналата седмица, обявиха от германския клуб в социалните мрежи

В изявлението се казва, че въпросната сума е вече събрана и е била предадена на българския отбор.

Четирима фенове на Левски загинаха в ранните часове на 25-и август по пътя София – Варна след първата среща на "сините" с германския отбор. Нещастието се случи заради удар на лекия автомобил, с който са се возили феновете с камион близо до разклонението за Троян и Ловеч край плевенското село Българене.

Eintracht Frankfurt has donated €1,899 to the fund set up for the relatives of the four people who died in a road accident in Sofia.#SGE | #SGESOF pic.twitter.com/gERteW4K28