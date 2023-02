Алберт Попов е седми след първия манш в Шамони

Алберт Попов завърши на 7-а позиция в първия манш на слалома в Шамони, Франция, валиден за Световната купа по ски-алпийски дисциплини.

Столичанинът записа време от 51.08 сек. след стабилно каране в горната част на пистата. Родният състезател допусна две минимални неточности, които му донесоха изоставане от 0.80 стотни.

Лидер е Клеман Ноел от Франция с време от 50.28 сек. Французинът наложи агресия още от първите врати на трасето и стратегията му се оказа печеливша.

Racing is well underway! Tight racing at the top with only 0.17 seconds splitting the top @clement__noel is leading in front of the Swiss guys @RamonZenhusern & Daniel Yule



Will it stay that way ? Answer at .#fisalpine pic.twitter.com/d3kQ8TC3L4