Алекс Грозданов и Богданка ЛУК спечелиха Суперкупата на Полша

Богданка ЛУК и българският национал Алекс Грозданов спечелиха за втори път в историята си Суперкупата на Полша по волейбол. В решителния двубой тимът от Люблин се наложи категорично с 3:0 (34:32, 25:20, 25:18) над шампиона Алурон Варта Заверче след 95 минути игра.

Капитанът на българския национален отбор Грозданов започна като титуляр и допринесе за успеха с четири точки. Богданка защити трофея си от миналата година и вдигна Суперкупата за втори пореден сезон.

Най-резултатни за победителите бяха Матеуш Малиновски и Уилфредо Леон, които завършиха с по 16 точки. За състава на Заверче Томаш Форнал реализира 12 пункта.

Алурон Варта има един трофей от турнира в историята си, спечелен през 2024 година.