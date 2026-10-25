БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%,...
Чете се за: 01:25 мин.
Специална програма на БНТ за президентските избори...
Чете се за: 04:55 мин.
С двулитрова бира в багажа: Отстраниха председател на СИК...
Чете се за: 02:02 мин.
Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби...
Чете се за: 03:12 мин.
България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ * * * Към 16:00 ч. избирателната активност е 16,04%, най-висока е в 23 МИР София, съобщиха от ЦИК * * * БНТ със специална програма за президентските избори до края на вечерта

Алекс Грозданов и Богданка ЛУК спечелиха Суперкупата на Полша

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Капитанът на българския национален отбор започна като титуляр и допринесе за успеха с четири точки.

драматична победа халкбанк изпрати алекс грозданов богданка лук люблин четвъртфинал шампионска лига
Слушай новината

Богданка ЛУК и българският национал Алекс Грозданов спечелиха за втори път в историята си Суперкупата на Полша по волейбол. В решителния двубой тимът от Люблин се наложи категорично с 3:0 (34:32, 25:20, 25:18) над шампиона Алурон Варта Заверче след 95 минути игра.

Капитанът на българския национален отбор Грозданов започна като титуляр и допринесе за успеха с четири точки. Богданка защити трофея си от миналата година и вдигна Суперкупата за втори пореден сезон.

Най-резултатни за победителите бяха Матеуш Малиновски и Уилфредо Леон, които завършиха с по 16 точки. За състава на Заверче Томаш Форнал реализира 12 пункта.

Алурон Варта има един трофей от турнира в историята си, спечелен през 2024 година.

#ВК Богданка ЛУК Люблин #Алекс Грозданов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Неуредени финансови отношения е водещата версия за убийството на Слави Бинев
1
Неуредени финансови отношения е водещата версия за убийството на...
Кой е Слави Бинев?
2
Кой е Слави Бинев?
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е във Видин
3
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е...
Как се гласува с машина?
4
Как се гласува с машина?
Има ли проблеми преди вота в Бургаско?
5
Има ли проблеми преди вота в Бургаско?
Преди вота в Малорад: В селото гласуват едновременно за кмет и президент
6
Преди вота в Малорад: В селото гласуват едновременно за кмет и...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
4
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
5
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм законосъобразно моите функции
6
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм...

Още от: Европейски волейбол

Матей Казийски с 22 точки за успеха на Халкбанк в турската волейболна лига
Матей Казийски с 22 точки за успеха на Халкбанк в турската волейболна лига
Марица Пловдив постигна чиста победа в първия си мач от квалификациите за Шампионската лига Марица Пловдив постигна чиста победа в първия си мач от квалификациите за Шампионската лига
Чете се за: 01:40 мин.
Стоил Палев дебютира за новия си отбор с победа в италианската Серия А2 Стоил Палев дебютира за новия си отбор с победа в италианската Серия А2
Чете се за: 00:45 мин.
Алекс Грозданов беше избран за най-полезен играч при успех за Богданка ЛУК Люблин в Полша Алекс Грозданов беше избран за най-полезен играч при успех за Богданка ЛУК Люблин в Полша
Чете се за: 00:55 мин.
Кучине Лубе Чивитанова започна сезона в Италия с шампионатна победа Кучине Лубе Чивитанова започна сезона в Италия с шампионатна победа
Чете се за: 00:52 мин.
Втори пореден успех за националката Лора Славчева и отбора й УТЕ Волей Будапеща в унгарската Екстралига Втори пореден успех за националката Лора Славчева и отбора й УТЕ Волей Будапеща в унгарската Екстралига
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: "Нощта на избора" - в очакване на резултатите от вота
НА ЖИВО: "Нощта на избора" - в очакване на резултатите от...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
ЦИК: 16,04% е избирателната активност към 16.00 ч. ЦИК: 16,04% е избирателната активност към 16.00 ч.
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Бойкот на изборите в Лютово, нито един жител не е гласувал към 15.30 часа Бойкот на изборите в Лютово, нито един жител не е гласувал към 15.30 часа
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Сърбия гласува за парламент, дълги опашки се извиха пред избирателните секции Сърбия гласува за парламент, дълги опашки се извиха пред избирателните секции
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Михаела Доцова: Да гласуваме днес значи сами да определяме бъдещето...
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Румен Радев: Важно е в тези времена да имаме президент със знания,...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Едва 2,56% гласували в Кърджалийско – има ли натиск хората да...
Чете се за: 02:35 мин.
Регионални
Рекордно ниска избирателна активност в съседна Турция –...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ