Алекс Молчан е полуфиналист в Хамбург след отказване на Борна Чорич

Алекс Молчан е последният полуфиналист на тенис турнира на червени кортове в Хамбург (Германия) с награден фонд 1 770 865 евро. Словакът елиминира Борна Чорич, след като хърватинът се отказа при резултат 7:6(7), 2:0.

В първия сет зрителите станаха свидетели на оспорвана игра. И двамата тенисисти спечелиха сервис геймовете си и се стигна до тайбрек, където равенството се запази до резултат 7:7. 24-годишният Молчан спечели първата част.

Вторият сет започна с пробив за поставеният под №48 в световната ранглиста. Той затвърди отличната си игра с гейм на нула.

Not the way anyone wants to win



Alex Molcan advances to his first ATP 500 semifinal after Borna Coric is forced out due to injury, 7-6 2-0 (ret).#HamburgOpen pic.twitter.com/BgJzVETdSe