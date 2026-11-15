Александър Гавалюгов отново блесна за пет поред на Санта Клара в САЩ

Александър Гавалюгов даде да се разбере, че се намира в чудесна форма и помогна на Санта Клара Юнивърсити да остане на перфектния път от началото на сезона в колежанското първенство на САЩ. Българинът и неговите съотборници отказаха Ню Мексико Лобос с 90:85 в мач, изигран пред тяхна публика.

Гавалюгов намери място сред титулярите и се отчете със силно представяне за Бронкос. Българският национал финишира на второ място сред топреализаторите. Гардът остави срещу името си 19 точки, 4 борби и 3 асистенции за 24 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 3/8 зад дъгата, 3/5 от средна дистанция и 4/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Баскетболистите на Хърб Сандек имат вече на сметката си пет победи в Първа дивизия отвъд океана. Следващият мач за Гавалюгов и компания ще бъде на 20 ноември (петък), когато ще домакинстват на Вирджиния Комънулет Юнивърсити.

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Домакините поставиха силно начало на второто полувреме, в което си осигуриха двуцифрена разлика и след неговия край се изстреляха при 51:33. Гостите не се отказаха и при подновяването на играта постепенно заличиха пасива си, стигайки до пълен обрат, но във финалните минути Бронкос оцеляха.