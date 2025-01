Александър Георгиев помогна на Сан Хосе Шаркс да спре победната серия на Детройт Ред Уингс

Вратарят с българки корени Александър Георгиев направи 25 спасявания и помогна на Сан Хосе да спечели с 6:3 гостуването си на Детройт, прекъсвайки серията от седем поредни победи на съперника в Националната хокейна лига.

Вилям Еклунд и Тайлър Тофоли се отличиха с по гол и по две асистенции, а тимът на Шаркс постигна едва четвърти успех в последните си 18 мача.

Владимир Тарасенко вкара два пъти и прекъсна головата си суша от 1 декември, но това не беше достатъчно за домакините.

Кърби Дак отбеляза две попадения, а новобранецът Лейн Хътсън добави три асистенции при успеха на Монреал с 5:3 над домакина Юта. Патрик Лаине също се разписа за гостите и достигна до границата от 400 гола в лигата.

Вашингтон надделя с 3:0 над гостуващия Анахайм и с актив от 63 точки оглави класирането в лигата. Вратарят Лоугън Томпсън отрази всичките 19 удара и не допусна гол ("шътаут") за първи път през сезона и за общо пети в кариерата си. Брандън Дюейм се отличи с гол и асистенция за столичани, които записаха осми пореден мач с поне точка.



Давид Пастрънак и Павел Заха завършиха с по гол и по две асистенции, а Бостън триумфира с 6:2 срещу гостуващия Тампа Бей. Вратарят Джереми Суейман изравни личния си рекорд с 43 спасявания в един мач. Андрю Пийк и Брад Маршан добавиха го попадение и асистенция, а Паркър Уотърспуун отбеляза първия си гол в НХЛ за успеха.

Дейвън Тейвс реализира в 37-ата секунда на продължението, а Колорадо спечели срещу гостуващия Ню Йорк Рейнджърс с 3:2

