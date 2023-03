Александър Георгиев постигна четвърта суха мрежа през сезона в НХЛ

Колорадо Аваланч победи Сан Хосе Шаркс с 6:0 в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ).

Роденият в Русе вратар Александър Георгиев направи 13 спасявания за победителите. Това е 4-и шътаут за него през сезона и 12-и в кариерата му.

Кейл Макар, Нейтън МакКинън и Мико Рантанен се разписаха за "лавините" през първия период. Валери Ничушкин, Денис Малгин и Артури Лехконен бяха точни за шампионите през втората част.

След срещата стражът отдаде победата на отборната игра.

"We played really smart. It was a fun game for the guys for sure." - Alexandar Georgiev#GoAvsGo pic.twitter.com/jMQwnncmmS