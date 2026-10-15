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Александър Омод Килде е със скъсано ахилесово сухожилие

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Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
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34-годишният състезател, който е специалист в скоростните дисциплини, е получил контузията в сряда по време на тренировка по спускане, обявиха от норвежката федерация в комюнике.

александър омод килде скъсаноо ахилесово сухожилие
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Норвежкият скиор Александър Омод Килде, който спечели голямата Световна купа през 2020 година, е скъсал ахилесово сухожилие по време на тренировка в Чили, обявиха от норвежката ски федерация, цитирана от световните агенции.

34-годишният състезател, който е специалист в скоростните дисциплини, е получил контузията в сряда по време на тренировка по спускане, обявиха от федерацията в комюнике. Той трябва да бъде трансфериран в австрийския град Инсбрук, където ще премине медицински прегледи и ще му бъде назначено лечение. От федерацията не уточниха колко време ще отсъства от състезания скиорът.

Тази травма е нов удар по норвежеца, който бе жертва на тежко падане и по време на спускането в швейцарския курорт Венген през януари 2024 година. След няколко операция и дълго възстановяване той се върна на състезание за Световната купа през март 2025, но се отказа от участие на Олимпийските игри в Милано-Кортина в началото на тази година.

Килде има 21 победи за Световната купа, като е печелил сребърен и бронзов медар от Олимпийските игри в Пекин през 2022, като има два сребърни медала и на световното първенство в Куршевел през 2023. Той е годеник на американската шампионка Микаела Шифрин.

#Александър Омод Килде

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