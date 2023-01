Александър Везенков се отчете с дабъл-дабъл за шампионатен успех на Олимпиакос

Александър Везенков отново доминира в мач от гръцката лига, като бе в основата на 12-тия пореден успех за Олимпиакос в първенството – с 97:60 точки над Аполон Патра.

Спортист №1 на България за 2022 г. завърши с 15 точки и 10 борби за 16:56 минути игра.

