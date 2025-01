Александър Зверев продължава без загубен сет на Australian Open след успех над испанец

Световният №2 Александър Зверев се класира за третия кръг на Australian Open, след като записа бърз успех с 6:1, 6:4, 6:1 срещу Педро Мартинес. Двубоят продължи час и 54 минути.

Германецът игра много агресивно и направи много малко непредизвикани грешки и продължава да затвърждава впечатлението, че се намира в отлична форма на старта на турнира.

Зверев реализира пробив още в първия сервис гейм на съперника си. Впоследствие Мартинес имаше четири брейкбола, само че златният медалист от Токио показа нерви от стомана и дори съумя да удвои аванса си, за да спечели първата част с категоричното 6:1. Вторият сет предложи много по-здрава битка и бившият шампион в Сантяго дори имаше два шанс да вземе пробив преднина. Отново обаче по-високоранкираният тенисист не трепна най-важните моменти и на свой ред се добра до брейкбол, който реализира при 2:2 и оттам насетне нямаше какво да го спре към триумфа във втория сет.

Финалната част се превърна в същинска наказателна акция на германеца. Зверев показа страхотното си качество на ретур, докато опонентът му нямаше никакви останали съпротивителни сили

Clinical.@AlexZverev drops just six games and takes a whisker under two hours to defeat Pedro Martinez.



The third round and a date with Jacob Fearnley is up next!@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/S8gfXDffGF