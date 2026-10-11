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Александър Зверев се класира за четвъртия кръг на Мастърса в Шанхай

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Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
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Германецът се наложи над Кентен Алис.

Александър Зверев
Снимка: БТА
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Поставеният под №1 Александър Зверев се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Мастърс" в Шанхай (Китай) с награден фонд 9 415 725 долара.

Германецът, който тази година спечели две титли от Големия Шлем, победи Кентен Алис (Франция) с 6:4, 6:7(8), 6:3 за два часа и 18 минути игра. Така той записа 60-и успех за сезона.

Два пъти Алис се изправи пред мачбол, докато сервираше в тайбрека, спаси и двата, след което спечели сета с уинър от воле над мрежата. Зверев си възвърна контрола над мача, след като направи пробив още в първия гейм на решаващия сет.

Зверев може да достигне първото място в световната ранглиста за мъже в края на годината, ако стигне до полуфиналите в Шанхай. В момента той е №2 след ЯникСинер, който прекрати сезона си преждевременно поради проблеми с коляното.

"Чувствам, че тази година избирам местата, където искам да постигна връх, и го направих доста добре. Не го направих в ранните етапи на кариерата си. Исках да играя добре във всеки един турнир и тази година се справих добре", каза Зверев след победата.

29-годишният германец стана шампион на Откритото първенство на Франция и на САЩ и се стреми да завърши сезона на върха. Той ще се изправи за място на четвъртфиналите срещу номер 19 Александър Бублик (Казахстан), който елиминира Брандън Накашима (САЩ) с 6:7(7), 6:3, 7:6(5).

#АТР Мастърс 1000 в Шанхай 2026 #Александър Зверев

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