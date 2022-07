Алисън Бритън стана първата жена президент в историята на Висшата лига

Английската Висша лига за първи път в историята ще бъде ръководена от жена, след като по-рано днес Алисън Бритън беше избрана на поста президент.

Бритън беше избрана единодушно с гласуване от всички клубове, като тя официално ще застане на поста в началото на 2023 година.

Понастоящем Алисън Бритън е изпълнителен директор на компанията за хотелиерство и ресторантьорство "Уайтбред", но ще напусне, за да поеме новата си длъжност.

"Почитателка съм на футбола от дете и се радвам, че бях избрана за президент на Висшата лига. За мен ще бъде привилегия да помагам в реализирането на бъдещите планове и в работата с клубовете. Задачата ни е да постигнем дългосрочна стабилност и успехи", сподели Бритън след избора си.

The Premier League is pleased to confirm Alison Brittain as its new Chair after clubs today voted unanimously in favour of her appointment. She will take over from Interim Chair Peter McCormick in early 2023.



