Алисон спечели приза за най-добър настоящ вратар от Four Four Two

Авторитетното издание Four Four Two публикува класация на най-добрите настоящи вратари в света. Първо място в списъка зае вратарят на Ливърпул и Бразилия Алисон Бекер. Сънародникът му Едерсон от Манчестър Сити е на второ място, а челната тройка допълва Марк-Андре тер Щеген от Барселона.

Топ 10 на вратарите според Four Four Two:

1. Алисон (Ливърпул)

2. Едерсон (Манчестър Сити)

3. Марк-Андре тер Щеген (Барселона)

4. Майк Менян (Милан)

5. Мануел Нойер (Байерн)

6. Джанлуиджи Донарума (ПСЖ)

7. Ян Облак (Атлетико Мадрид)

8. Емилиано Мартинес (Астън Вила)

9. Ян Зомер (Интер)

10. Тибо Куртоа (Реал Мадрид).

