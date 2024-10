Алкарас, Де Минор и Руне с двусетови победи на старта на Мастърса в Париж

Карлос Алкарас продължава в третия кръг на турнира от сериите Мастърс в Париж след успех над Николас Хари със 7:5, 6:1. В първия сет испанецът поведе с пробив 3:0, но чилиецът го върна и изравни при 5:5. Алкарас отново взе подаването на съперника си за 7:5. Втората част бе напълно доминира от световния номер 2, който я спечели за 41 минути. Той е фаворит в турнира след оттеглянето на световния номер 1 Яник Синер заради стомашен вирус.

Напред се класира и австралиецът Алекс Де Минор, който надигра аржентинеца Мариано Навоне също със 7:5, 6:1.

За следващата фаза се класира и датчанинът Холгер Руне, който победи италианеца Матео Арналди с 6:4, 6:4.

Red-hot Holger ️‍



2022 champion @holgerrune2003 proves too strong for Arnaldi, defeating the Italian 6-4 6-4 and will now face Bublik in the second round.#RolexParisMasters | @RolexPMasters pic.twitter.com/dtM18cS4Kp