Алкохолът разведри обстановката в празненствата на Манчестър Сити

Манчестър Сити отпразнува спечелената титла на Висшата лига с парад в центъра на Манчестър.

Хиляди фенове се събраха по улиците на града, за да посрещнат своите любимци. Обиколката на града започна от Националния футболен музей.

Наставникът на шампионите Хосеп Гуардиола отпразнува трофея с пура в уста, а неговите възпитаници пиеха бири и шампанско, докато поздравяваха привържениците от автобуса. Кевин Де Бройне си призна, че се чувства "леко пиян" след като взе микрофона в края на празненствата. Кайл Уокър пък пя песента "We are the champions" на група "Queen".

Джак Грийлиш от своя страна не пропусна възможността да се пошегува със своя съотборник Бернардо Силва, който бе титуляр при победата над Астън Вила с 3:2 в последния мач за сезона. Лятното попълнение на "гражданите" бе в настроение, защото не спести и критиките си по адрес на Риад Марез.

"Стъпка №1 в мача бе да извадим Риад Марез, защото той игра слабо, колкото Мигел Алмирон от Нюкасъл. Най-много трябва да благодарим на Бернардо Силва, че напусна игра и бе заменен в 68-ата минута", каза англичанинът.

Рахийм Стърлинг и Габриел Жезус пропуснаха празненствата поради семейни причини. Това е 8-а титла в историята на клуба.

