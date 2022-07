Американските баскетболисти отпразнуваха Деня на независимостта с успех над Куба

Националният отбор по баскетбол на САЩ отпразнува Деня на независимостта с победа над Куба с 87:64 точки в мач от първата фаза на квалификациите за световното първенство през 2023 г.

Най-голямата преднина за кубинците дойде в първата четвърт, когато поведоха с 9 точки при резултат 9:3. Домакините бяха по-резултатни от своя съперник в първата част, но американците бързо стигнаха до обрат. След серия от 8 поредни пункта възпитаниците на Джим Бойлън вече имаха двуцифрен аванс след 28:18. До края на сблъсъка преднината на гостите продължи да расте необратимо.

️ @QCook323 with the sizzle, @1jordanbell with the pop



#WinForUSA pic.twitter.com/bAH0YYt66F