Анди Мъри поведе на Стефанос Циципас, двамата доиграват мача днес

Двубоят междъ британеца Анди Мъри и гръцкия тенисист Стефанос Циципас от втория кръг на Уимбълдън ще бъде доигран днес, след като в четвъртък двамата изиграха три сета.

Петият поставен в схемата Циципас взе откриващия сет след тайбрек, но двукратният шампион отговори подобаващо и спечели следващите две части, преди организаторите да прекъснат срещата при резултат 6:7(3), 7:6(2), 6:4 в полза на Мъри.

Циципас имаше предимство в разиграванията в първите два сета, но Мъри показа характер и класа, за да вземе втория тайбрек, след като проби още на старта на третата част и не изпусна преднината си до края. Така бившият №1 в света, който през 2019 г. претърпя частична смяна на тазобедрената става, е на само един сет от класиране третия кръг от турнира.

Centre Court rises for @andy_murray who leads two sets to one.



To be continued tomorrow...#Wimbledon pic.twitter.com/Zn5nkdXF3f