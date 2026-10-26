Андрей Гюров: Не е време за потупване по рамото

А Андрей Гюров, минути след края на изборния ден също благодари за подкрепата, но подчерта, че не е време за потупване по рамото. Андрей Гюров благодари на избирателите за получената подкрепа и отново даде заявка, че ще се бори за стабилна и европейска България.

Андрей Гюров, кандидат за президент: „Не е време за потупване по рамото. Вярвам, че на България й трябва активен президент. Такъв, който може да обяснява решенията и да обединява българските граждани, а не да ги разделя.”

Той се въздържа да потърси партийна подкрепа за балотажа и обяви формулата си за успех.

Андрей Гюров, кандидат за президент: „Тези избори няма да бъдат решени в партийните централи, ще търсим подкрепа само от гражданите.“

Гюров се обърна към опонента си с покана за дебат.

Андрей Гюров, кандидат за президент: „Да призова Йотова и да застанем заедно в открит, честен и цивилизован дебат. Да изкажем своите позиции.”

А кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев заяви, че няма да се изправи очи в очи с Кирил Вълчев.

Георги Кандев, кандидат за вицепрезидент: „Дебатът ще бъде между кандидати за президент. Очаква ни още една тежка седмица - гласувайте - защитете демокрацията!“

От инициативния комитет зад двамата обявиха, че резултатът е бил очакван.

Александрина Пендачанска, съпредседател на Инициативния комитет: „Давахме си сметка, че българите са готови за един президент, който да върне достойнството и силата на България. Аз мисля, че трябва да се търси подкрепа от всички хора, които живеят в България, които не искат България да бъде управлявана от призраците на миналото.”

От „Демократична България“ също призоваха за мобилизация.

Радан Кънев, ДСБ: „На хората, които искат силна европейска България, на хората, които искат България да бъде демократична държава с баланс на властите, които искат коректив на едноличната изпълнителна власт.“ Божидар Божанов, ДБ: „Той не е търсил и нашата подкрепа. Ние го подкрепихме, защото нашите избиратели искаха той да бъде кандидат.“

А „Продължаваме промяната" предупредиха.

Асен Василев, „Продължаваме промяната”: „Ако някой реши да подкрепи г-н Гюров е добре дошъл, но не е добре да се тръгва по пътя партии да тръгват едва ли не някой да ги моли, те да дават подкрепа, защото това ще доведе до президент, който е зависим.”

Какъв ще бъде резултатът ще се види точно след 7 дни.