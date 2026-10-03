Англия не показа милост и вкара седем гола на Хърватия в Риека

Англия победи Хърватия със 7:0 в мач от третия кръг на Лига А от Лигата на нациите. Гостите решиха срещата още през първото полувреме, когато отбелязаха четири от попаденията си.

Англичаните откриха резултата в Риека в 8-ата минута. Джуд Белингам изведе Хари Кейн в наказателното поле и нападателят се разписа с плътен шут в далечния ъгъл.

След като асистира за първото попадение, Белингам записа името си сред голмайсторите. Полузащитникът засече прострелно подаване по земя във вратарското поле на Антъни Гордън.

Гордън взе пример от Белингам и след като се отчете с асистенция, стигна до гол. Фланговият футболист засече с глава центриране във вратарското поле на Джаръл Куанса.

По всичко личеше, че възпитаниците на Славен Билич имат проблеми с подаванията около границата на вратарското поле, защото "трите лъва" стигнаха до нов гол, който много приличаше на предходните. Букайо Сака засече подаване на Джуд Белингам, отново в проблемната за "шахматистите" зона.

След почивката футболистите на Томас Тухел продължиха да бележат. Хари Кейн за пореден път очакваше пролука в противниковото вратарско поле, като този път я наказа след пас на Елиът Андерсън.

Букайо Сака също попадна сред голмайсторите. В 68-ата минута крилото на островитяните копна топката над Доминик Ливакович, след подаване на Хари Кейн.

Морган Роджърс оформи крайния резултат в 87-ата минута, като финтира Доминик Ливакович и изпрати топката в опразнената врата.

Англия заема второто място в класирането с актив от 6 пункта. Хърватия остава на 3-ата позиция в подреждането с 3 точки.