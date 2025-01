Арина Сабаленка е на победа от трета поредна титла от Australian Open

Защитаващата титлата си и водачка в схемата Арина Сабаленка (Беларус) се класира за финала на Откритото първенство на Австралия по тенис и се доближи само на една победа до трети пореден трофей.

Двукратната шампионка победи на полуфиналите близката си приятелка Паула Бадоса (Испания) с 6:4, 6:2 за 86 минути и се класира за трети пореден финал.

Срещата срещу Бадоса не започна добре за беларускинята, която изоставаше с 0:2 в първия сет след няколко непредизвикани грешки. Но тя скоро намери ритъма си на игра, задейства силния си форхенд, направи два пробива и след 6:4 взе първата част.

№11 в схемата Бадоса, която елиминира Коко Гоф в четвъртия кръг, не успя да се справи с напрежението в първия си полуфинал от Големия шлем.

Той си каза, когато тя направи двойна грешка, за да позволи на Сабаленка да стигне до ранен пробив във втория сет. Световната №1 набра инерцията до преднина от 5:1, преди да затвори мача със силен форхенд по линията.





