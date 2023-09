Арина Сабаленка продължава напред на Откритото първенство на САЩ по тенис

Арина Сабаленка от Беларус се класира без проблем за третия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис, като се наложи над британката Джоуди Бъридж с 6:3, 6:2.

Шампионката от Откритото първенство на Австралия реализира три от четирите си възможности за пробив по време на срещата, която продължи 74 минути.

Сабаленка ще стане №1 в световната ранглиста, ако продължи след настоящата лидерка Ига Швьонтек от Полша. В следващия кръг Сабаленка ще играе срещу французойката Клара Бюрел, който се наложи над чехкинята Каролина Плишкова с 6:4, 6:2.

