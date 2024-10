Арина Сабаленка продължава с феноменалната си серия на турнира WTA 1000 в Ухан

Заемащата 2-о място в женската тенис-ранглиста на WTA Арина Сабаленка успя да се възстанови от шокиращ първи сет и в крайна сметка отстрани Юлия Путинцева с 1:6, 6:4, 6:0, за да се класира на четвъртфинал на турнира по тенис в Ухан.

Защитаващата титлата си беларускиня вече има 14-а поредна победа на турнира в този китайски град при третото си участие. Също така тя отпразнува и 35-и успех на твърди кортове през сезона.

Отделно от това, участието ѝ на четвъртфинал е 11-о подред на този етап на турнир на WTA. Нейната съперничка ще бъде Магдалена Фрех от Полша, която отстрани деветата в схемата Беадрис Адад Мая с 6:3, 6:2.

Сабаленка до днес нямаше победа над Путинцева и изненадващо или не, срещата тръгна зле за нея. Частта продължи едва 29 минути, а Сабаленка взе първото си подаване. След това обаче намиращата се на 35-о място в ранглистата взе шест поредни гейма и неочаквано лесно поведе в сетовете.

Представителката на Казахстан допусна само три непредизвикани грешки в първия сет и не стигна до точка за пробив. Втората в света направи пък 14 непредизвикани грешки.

След това тя бавно започна да намира своя ритъм на игра в ранните етапи на втория сет. Тъй като Путинцева пускаше топките си все по-къси и по-къси, действащата шампионка на US Open набираше увереност. Ключовият момент дойде, когато Сабаленка сервираше при 3:4 и беше изправена пред точка за пробив. Тя направи дълбок първи сервис и превърна излизането на мрежата в точка, да изтрие шанса на казахстанката и да продължи да доминира.

Беларускинята затвори гейма, веднага след това проби и после от първа опция спечели подаването си, за да изравни сетовете си с 6:4. Третата част премина само в една посока и за 35 минути, което означаваше победа за актуалната шампионка.

Представителката на домакините Цинуен Джън победи Лейла Фернандес с 5:7, 6:3, 6:0. Китайката можеше да реши мача и в два сета, но в началния претърпя пробив в последното си подаване. Канадката направи пет двойни грешки и успя да реализира едва 61 процента от първия си сервис.

