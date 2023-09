Арина Сабаленка продължава в четвъртия кръг на US Open

Арина Сабаленка от Беларус се класира за четвъртия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис. Поставената под №2 разгроми Клара Бурел (Франция) с 6:1, 6:1 за час игра.

Сабаленка отстрани Бурел в третия кръг и преди година, а шампионката от Откритото първенство на Австралия нямаше и този път никакви проблеми, завършвайки мача с 22 печелишви удара на корт "Луис Армстронг".

Беларускинята, която е полуфиналистка в Ню Йорк в последните две години, спечели първите пет гейма на мача и последните пет, за да стигне до успеха.

Sabalenka takes the first set 6-1 in just 26 minutes! pic.twitter.com/FnSL9meMZ8