Арина Сабаленка продължава защитата на титлата си на Australian Open

Водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка (Беларус) се класира за третия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис.

Защитаващата титлата си от предишните два сезона Сабаленка се справи в испанката Джесика Боусас Манейро с 6:3, 7:5 за малко повече от час и половина.

Шампионката на два пъти пропиля пробив аванс с началото на мача, но след това поведе с 5:2 и запази преднината си до края на първия сет. Във втората част тя навакса изоставане от 2:5, като стигна до обрат със серия от пет поредни гейма.

