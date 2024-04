Арина Сабаленка продължи към четвъртфиналите на турнира по тенис в Мадрид

Световната №2 в тениса Арина Сабаленка от Беларус се класира на четвъртфиналите в силния турнир в Мадрид на клей WTA 1000 с награден фонд 7,7 милиона евро, след като се наложи над американката Даниел Колинс с 4:6, 6:4, 6:3. Мачът между двете продължи близо два часа и половина.

Сабаленка продължава да изпитва трудности в Мадрид, като всяка една от победите й в първите три кръга на турнира бяха в три сета.

Двукратната шампионка от Откритото първенство на Австралия ще срещне в следващия кръг руската тинейджърка Мира Андреева, която празнува своя 17-годишен рожден ден в понеделник и се класира за първи път в кариерата си на четвъртфинал на турнир WTA 1000.

Сабаленка пък сложи край на серията на Колинс от 15 поредни победи от турнирите в Маями, Чарлстън и Мадрид до момента. Американката вече обяви, че ще приключи кариерата си след края на сезона.

