Арина Сабаленка стартира с победа на US Open, Винъс Уилямс с трето поредно отпадане в първия кръг

Арина Сабаленка от Беларус стартира с победа на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Поставената под №2 надделя над белгийката Марина Заневска с 6:3, 6:2 и сложи край на професионалната кариера на 30-годишната си съперничка, която обяви, че се отказва от спорта след турнира в Ню Йорк.

Състезателката от Беларус навакса на два пъти пробив пасив в първия сет, а във втората част взе шест поредни гейма, за да триумфира за 77 минути. Тя завърши с 27 печеливши удара и 23 непредизвикани грешки.

Заневска прекратява кариерата си след 14 сезона в професионалния Тур. Тя достига до 62-ото място в световната ранглиста през миналата година, а през 2021-а печели единствената си титла в Гдиня, Полша.

Сабаленка пък остава в борбата за първото място в класацията на УТА. Тя може да изпревари водачката и защитаваща титлата си в Ню Йорк Ига Швьонтек (Полша), но трябва да постигне същия резултат като Швьонтек в САЩ или до го подобри.

25-годишната беларускиня, шампионка на Откритото първенство на Австралия през януари, достигна до полуфиналите през миналия сезон на "Флашинг Медоус". Във втория кръг тя ще играе срещу Джоди Бъридж (Великобритания).

Sabalenka takes the first!



The No. 2 seed jumps out against Zanevska! pic.twitter.com/RnxDY1ZM9E