Арина Сабаленка започна с победа на Уимбълдън

Арина Сабаленка (Беларус) стартира с успех на Откритото първенство на Великобритания по тенис.

Поставената под №2 Сабаленка пласира 8 аса при победата над Пана Удварди (Унгария) с 6:3, 6:1 за 63 минути под покрива на Централния корт, който беше спуснат заради дъжда в британската столица.

Stylish display. Ruthless finish.



Second seed Aryna Sabalenka is through to the second round of #Wimbledon, cruising past Panna Udvardy pic.twitter.com/nvS7uEANmg