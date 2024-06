Арманд Дуплантис продължава с доминацията си в овчарския скок в Диамантената лига в Стокхолм

Арманд Дуплантис спечели състезанието на овчарски скок в Стокхолм, в поредния кръг на лекоатлетическата верига Диамантена лига. "Мондо", който доминира в дисциплината от 2020-та година насам, когато постави и първия си световен рекорд, даде резултат от 6.00 метра днес, за да триумфира с още една победа в престижната верига. След това той направи три опита на 6.25 метра – сантиметър над актуалния му рекорд, но трябваше да се прибере в съблекалнята с нотка на разочарование.

Второто място за вечерта бе за американеца Сам Кендрикс, който преодоля 5,90 м, а третото се оказа заето от друг американец Кей Си Лайтфут със скок от 5,80 метра.

Другите две важни събития от вечерта бяха резултатите на етиопецът Ламеча Гирма на 3000 метра стийпълчейз при мъжете, както и на Джамел Седжати от Алжир на 800 метра при мъжете.

Гирма, който вече постигна най-добро лично време от 3:53.82 на дистанцията от 1 миля и 12:58.96 минути на 5000 метра, днес финишира първи с 8:01.63 минути – най-добро в света за сезона време. По този начин той даде ясен сигнал на големия си съперник Софиян Ел Бакали – световен и олимпийски шампион, че е готов за предизвикателство.

Втори днес се нареди сънародникът му Самуел Фиреву с 8:05.78 – лично постижение. В бягането днес Гирма започна да показва признаци на умора в последната обиколка, но в крайна сметка авансът му пред Фиреву остана непреодолян. Мохамед Амин Жинауи от Тунис остана на 3-то място с 8:10.41 минути – едновременно лично най-добро време и национален рекорд на страната.

Алжирецът Седжати на 800 метра, сребърен медалист от световното през 2022-ра година, се позиционира най-отзад за първата обиколка, докато Бен Патисън проследи пейсмейкъра на 50.7. Патисън държеше водачеството до 600-ия метър, а Седжати беше втори, но алжирецът рязко включи на най-висока предавка, когато излезе от последния завой, след което отвори значителна разлика, за да спечели с 1:43.23.

Световният шампион на закрито Брайс Хопел стигна до второто място с 1:44.29, а Цеписо Масалела финишира точно пред Патисън, и двамата с 1:44.44.

На 400 метра с препятствия победата е за Фемке Бол. Официално битката на тази дистанция при дамите между нидерландката и Сидни Маклафлин-Леврон вече е в разгара си, след като действащата олимпийска шампионка и световна рекордьорка от САЩ постави време номер 1 от 52.70 в петък (31 май) в дебюта си за сезона на 400 метра с препятствия, а нейната голяма съперничка от Нидерландия днес взе успеха с 53.07 секунди. Днешното състезание от Диамантената лига в Стокхолм е и първо за 24-годишната Бол през този сезон.

На Олимпийските игри в Токио през 2021-ва година тя взе бронзов медал, а миналата година в Будапеща триумфира със световната титла в отсъствието на Маклафлин-Леврон. Днес след нея се наредиха две състезателки от Ямайка – Ръшел Клейтън с 53.78 и Андренет Найт с 54.62.

Друга състезателка от Ямайка – двукратната и актуална световна шампионка на 200 метра Шерика Джаксън даде най-добро време за сезона с 22.69 секунди, което беше достатъчно за успеха ѝ днес. Това е доста по-добро постижение от 5-то ѝ място на 30 май в друго състезание от Диамантената лига.

Днес 2-то място на тази дистанция бе за представителката на домакините Юлия Хенриксон с 22.89, а трета Ейми Xънт от Великобритания с 22.92. Победителката от Осло – Британи Браун от САЩ пък се оттегли от 200 метра, след като реши да се състезава само на 100 метра гладко.

Джаксън, която спечели Диамантената лига и в Маракеш на 19 май, има най-добър резултат в личната си сметка от 21.41 секунди от август 2023-та година в Будапеща.

Шотландката Джема Рийки продължава своята сензационно добра форма на 800 метра гладко бягане, след като днес спечели с под две минути – 1:57.79. Нейното представяне реално издърпа още три бегачки да завършат днес под две минути. А победителката с резултата си днес вече има четвъртото и деветото най-добро време за годината в световен мащаб.

Тя остави зад себе си на почти секунда Вивиан Чебет Кипротич от Кения с 1:58.64, а третото място е за финландката Евелийна Меетейнен с лично постижение от 1:59:59. Oще една етиопка – Нигист Гетачев остана на 4-то място, но също падна под границата от две минути.

Лора Мюър осигури още една победа за Великобритания днес - на средна дистанция на 1500 метра. Мюър отново показа своята запазена марка – късен спринт от последния завой, за да спечели с 3:57:99 пред Идайна Джебиток от Кения и Джорджа Грифит от Австралия.

Куинси Хол и Върнън Норууд направиха двойна победа за САЩ на 400 метра при мъжете, като Хол допринесе с най-доброто време за сезона от 44:68, за да изпревари своя сънародник с 44:80. Закити Нене от Южна Африка беше трети с 45:29.

