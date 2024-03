Арнолд Шварценегер е претърпял операция

Екшън актьорът и бивш губернатор на Калифорния Арнолд Шварценегер сподели, че е претърпял операция за поставяне на пейсмейкър.

"Миналия понеделник ми направиха операция и вече съм малко повече машина: Имам си пейсмейкър", каза 76-годишният "Терминатор" в подкаста си Arnold's Pump Club.

"Преди всичко искам да знаете, че се справям чудесно! В понеделник ме оперираха, а в петък вече бях на голямо екологично събитие с моята приятелка и колежка Джейн Фонда. Никой никога не би си помислил, че седмицата ми е започнала с операция", допълни Арнолд Шварценегер.

Актьорът не пропусна да благодари на целия екип в клиниката в Кливланд, където се е оперирал. Шварценегер каза, че всички лекари и медицински сестри са положили изключителни грижи за него и са направили операцията възможно най-безболезнена.

През 1997 г. Арнолд Шварценегер претърпя отворена операция на сърцето за подмяна на пулмоналната и аортната клапа. Обикновено с продължителност от 12 до 15 години, през 2018 г. и 2020 г. той се подложи на операция за смяната им.

Сред предстоящите проекти на Шварценегер са екшън филмът Breakout и празничната семейна комедия The Man With The Bag. Съвсем наскоро актьорът се снима в сериала FUBAR на стрийминг платформата Нетфликс.

