Арсенал и Манчестър Сити излизат в спор за Къмюнити Шийлд

Арсенал и Манчестър Сити ще се изправят един срещу друг в спор за трофея Къмюнити Шийлд на стадион "Уембли" в неделя, 6 август, от 18:00 часа. С двубой за това отличие традиционно се дава старт на новия сезон във Висшата лига.

Мачът за Къмюнити Шийлд противопоставя обикновено шампиона на страната и носителя на Купата на Англия, но тъй като "гражданите" завършиха на върха в класирането на първенството и триумфираха над градския съперник Манчестър Юнайтед в най-стария футболен турнир, срещу тях ще излезе вторият в крайното подреждане отбор на лондончани.

Възпитаниците на Микел Артета се бориха успешно със Сити през по-голямата част от миналата кампания, като водеха в класирането в продължение на 248 дни. Серия от едва 2 победи в 8 мача между април и май обаче сложи край на надеждите за титла, а отборът завърши на 5 точки от "небесносините".

От своя страна тимът на Пеп Гуардиола постигна исторически требъл, печелейки Висшата лига, ФА Къп и дългоочаквания първи трофей от Шампионска лига, побеждавайки на финала Интер с минималното 1:0. Така той се превърна във втория английски тим, грабнал трите трофея в един сезон след Манчестър Юнайтед през сезон 1998/1999.

Шампионите на Англия се подсилиха до момента с двама нови футболисти. На "Етихад" пристигнаха полузащитникът Матео Ковачич от Челси и централният защитник Йошко Гвардиол, който акостира от РБ Лайпциг за сумата от 90 млн. евро. Междувременно "гражданите" се разделиха с Илкай Гюндоган и Рияд Марез, които отидоха съответно в Барселона и Ал Ахли.

