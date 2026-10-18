Арсенал измъкна труден успех срещу Нотингам Форест

Арсенал спечели с 1:0 гостуването си на Нотингам Форест в последния неделен мач от седмия кръг на английската Висша лига. Лондончани срещнаха сериозна съпротива, но стигнаха до трите точки с късно попадение на Нони Мадуеке и се доближиха на три точки от лидера Манчестър Сити.

През първото полувреме гостите имаха значително превъзходство във владението на топката, но трудно намираха път към вратата на Матс Селс. Нотингам също създаде опасност, като Лиъм Делап отправи удар към противниковата врата, но опитът му беше блокиран.

След почивката Арсенал постепенно увеличи натиска. След час игра Деклан Райс получи отлична възможност да открие резултата, но ударът му премина встрани от вратата.

Решаващият момент настъпи десет минути преди края на редовното време. Райс намери Мадуеке, който навлезе в наказателното поле и стреля. След рикошет в крак на защитник топката промени траекторията си и се озова във вратата на домакините.

Нотингам Форест опита да стигне до равенството в заключителните минути чрез Мурийо и Крис Ууд, но двамата не успяха да преодолеят Давид Рая. Така Арсенал си тръгна с ценна победа от гостуването си.

Нотингам Форест остава с пет точки и заема 18-ото място в класирането. Седмият кръг във Висшата лига ще приключи в понеделник вечер с двубоя между Тотнъм и Ковънтри.