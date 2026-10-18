БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Арсенал измъкна труден успех срещу Нотингам Форест

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Лондончани срещнаха сериозна съпротива, но стигнаха до трите точки с късно попадение на Нони Мадуеке и се доближиха на три точки от лидера Манчестър Сити.

прагматичният арсенал артета свърши работата спортинг
Слушай новината

Арсенал спечели с 1:0 гостуването си на Нотингам Форест в последния неделен мач от седмия кръг на английската Висша лига. Лондончани срещнаха сериозна съпротива, но стигнаха до трите точки с късно попадение на Нони Мадуеке и се доближиха на три точки от лидера Манчестър Сити.

През първото полувреме гостите имаха значително превъзходство във владението на топката, но трудно намираха път към вратата на Матс Селс. Нотингам също създаде опасност, като Лиъм Делап отправи удар към противниковата врата, но опитът му беше блокиран.

След почивката Арсенал постепенно увеличи натиска. След час игра Деклан Райс получи отлична възможност да открие резултата, но ударът му премина встрани от вратата.

Решаващият момент настъпи десет минути преди края на редовното време. Райс намери Мадуеке, който навлезе в наказателното поле и стреля. След рикошет в крак на защитник топката промени траекторията си и се озова във вратата на домакините.

Нотингам Форест опита да стигне до равенството в заключителните минути чрез Мурийо и Крис Ууд, но двамата не успяха да преодолеят Давид Рая. Така Арсенал си тръгна с ценна победа от гостуването си.

Нотингам Форест остава с пет точки и заема 18-ото място в класирането. Седмият кръг във Висшата лига ще приключи в понеделник вечер с двубоя между Тотнъм и Ковънтри.

#Аренал #Микел Артета

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Засилват полицейската охрана в района на Рилския манастир за храмовия празник утре
1
Засилват полицейската охрана в района на Рилския манастир за...
Димитър Стоянов: Идват самолети на НАТО над Черно море
2
Димитър Стоянов: Идват самолети на НАТО над Черно море
Най-малко седем загинали и десетки ранени в пожара, избухнал до канадската военна база "Уейнрайт"
3
Най-малко седем загинали и десетки ранени в пожара, избухнал до...
Тодор Ангелов и Божидар Саръбоюков в "Арена спорт"
4
Тодор Ангелов и Божидар Саръбоюков в "Арена спорт"
"Разходите за живот са ужасяващи": Протестите във Франция - сблъсъци, палежи, грабежи и вандализъм
5
"Разходите за живот са ужасяващи": Протестите във Франция...
Макрон с обръщение към нацията след погрома във Франция
6
Макрон с обръщение към нацията след погрома във Франция

Най-четени

Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
1
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
2
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
3
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
5
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Европейски футбол

Реал Мадрид разгроми Севиля с 4:1 и се доближи до върха
Реал Мадрид разгроми Севиля с 4:1 и се доближи до върха
Милан оцеля в голово шоу срещу Аталанта Милан оцеля в голово шоу срещу Аталанта
Чете се за: 01:17 мин.
Комо победи Фиорентина и се изкачи в топ 4 Комо победи Фиорентина и се изкачи в топ 4
Чете се за: 00:32 мин.
Лийдс и Манчестър Юнайтед не се победиха в "дербито на розите" Лийдс и Манчестър Юнайтед не се победиха в "дербито на розите"
Чете се за: 01:07 мин.
Емилиано Мартинес обратно в игра за Челси след няколко седмици Емилиано Мартинес обратно в игра за Челси след няколко седмици
Чете се за: 00:50 мин.
Оливие Жиру герой за Лил в Лига 1 Оливие Жиру герой за Лил в Лига 1
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Самолет с маршрут Тел Авив - Виена кацна извънредно в София заради сигнал за бомбена заплаха
Самолет с маршрут Тел Авив - Виена кацна извънредно в София заради...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Макрон в обръщение към нацията: Тези, които търсят унищожението на Републиката, ще бъдат подведени под отговорност Макрон в обръщение към нацията: Тези, които търсят унищожението на Републиката, ще бъдат подведени под отговорност
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Къде е храмът "Успение Богородично", в който е служил патриарх Евтимий? Къде е храмът "Успение Богородично", в който е служил патриарх Евтимий?
Чете се за: 11:20 мин.
Избрано
Мъгли сутрин, щедро слънце през деня в началото на новата седмица Мъгли сутрин, щедро слънце през деня в началото на новата седмица
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Поскъпването на живота възпламени недоволството в различни части на...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Литва обвини Русия в опит за саботаж на "Старлинк"
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Румънският министър на отбраната: Свалените дронове вчера вероятно...
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Напрежението между Киев и Вашингтон: Зеленски разговаря с Уиткоф и...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ