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Аржентина загуби първия си мач без Меси

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"Гаучосите" паднаха от Уругвай.

Арентина - Уругвай
Снимка: БТА
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Отборът на Аржентина отстъпи с 1:2 пред Уругвай в първия мач след отказването на техния Лионел Меси.

На стадион „Ла Бомбонера“ в Буенос Айрес двата отбора изиграха биткаджийско първо полувреме, в което нямаше голове, нито положения за такива.

Гостите от Уругвай обаче нанесоха нокаутиращия си удар веднага след почивката. Те откриха резултата в 48-мата минута след автогол на Леонардо Балерди, а пет минути след това Максимилиано Араухо покачи на 2:0, за да даде широка усмивка на лицето на новия наставник Диего Форлан.

Аржентина върна един гол в 73-тата минута чрез Хулиан Алварес, но това бе малка утеха за феновете на "Ла Бомбонера", които изненадващо оставиха много от местата по трибуните празни.

#Национален отбр на Аржентина по футбол #Национален отбор по футбол на Уругвай

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