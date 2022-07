Аржентинец детронира Рууд още на 1/8-финалите в Бостад

Каспер Рууд се сбогува с възможността да защити титлата си от миналата година на тенис турнира в Бостад, след като загуби изненадващо от Франсиско Серундоло от Аржентина в три сета – в отделните части 6-4, 3-6, 7-5, за малко над два часа и половина игра.

Норвежецът, поставен под №1 в основната схема, се оказа в ролята на догонващ в сетовете след един-единствен пробив за съперника, дошъл в седмия гейм на частта. Серундоло запази самообладание до края, за да поведе в резултата. Във втория Рууд показа защо е действащ шампион в шведския град, като възстанови паритета след брейк в шестия гейм. Третият сет бе изключително драматичен, като Серундоло първоначално спаси три точки за пробив в третия гейм, преди да пробив подаването на петия в света в шестия гейм.

Водачът в схемата върна моментално брейка, но се пропука в 12-ия гейм и така аржентинският му опонент продължи към последните осем в надпреварата от АТП 250.

A First Top 10 Win! @FranCerundolo upsets World No. 5 Casper Ruud with a 6-4 3-6 7-5 win in Bastad#NordeaOpen @NordeaOpen pic.twitter.com/Zk7bNOX7O3