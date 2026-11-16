Аржентински футболист почина след травма на главата

Футболист в Аржентина е починал след получена травма на главата по време на мач в зала, се казва в изявление на неговия клуб Есейса.

От отбора в провинция Буенос Айрес съобщиха в неделя срещу понеделник, че са получили най-тежката възможна новина.

"С дълбока болка и неизмерима скръб се сбогуваме с един млад мъж, пред когото беше целият живот, и който оставя след себе си празнота, неподдаваща се на думи", добавят от клуба.

Абел Нунес, състезател от една от младежките формации на клуба, е бил приет в болница в края на миналата седмица. Според медийни публикации, той е бил ударен в главата от топка по време на мач по футзал.

Нунес, роден през 2008 година, е рухнал неподвижно на игрището, след което двубоят е бил прекратен. Оказана му е първа помощ на място, след което е откаран в болница. Там се е наложила хирургическа намеса, но животът му не е могъл да бъде спасен.

По-рано този месец футболистът на Тенерифе Хесус де Мигел почина, след като получи сърдечен арест вследствие на сблъсък по време на мач от втора испанска дивизия.