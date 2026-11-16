БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За първи път в България: Ерик Клептън ще свири в София на...
Чете се за: 02:57 мин.
Инцидент с товарен кораб в българската икономическа зона...
Чете се за: 01:35 мин.
Гълъб Донев: Бюджет 2027 е бюджет на вразумяването
Чете се за: 03:22 мин.
Проф. Ива Христова: Грипът набира скорост, доминира щамът...
Чете се за: 06:45 мин.
Румен Радев: Искам да се извиня на майките на децата с...
Чете се за: 05:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Аржентински футболист почина след травма на главата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Абел Нунес е получил удар в по време на мач в зала.

свещ
Снимка: БТА
Слушай новината

Футболист в Аржентина е починал след получена травма на главата по време на мач в зала, се казва в изявление на неговия клуб Есейса.

От отбора в провинция Буенос Айрес съобщиха в неделя срещу понеделник, че са получили най-тежката възможна новина.

"С дълбока болка и неизмерима скръб се сбогуваме с един млад мъж, пред когото беше целият живот, и който оставя след себе си празнота, неподдаваща се на думи", добавят от клуба.

Абел Нунес, състезател от една от младежките формации на клуба, е бил приет в болница в края на миналата седмица. Според медийни публикации, той е бил ударен в главата от топка по време на мач по футзал.

Нунес, роден през 2008 година, е рухнал неподвижно на игрището, след което двубоят е бил прекратен. Оказана му е първа помощ на място, след което е откаран в болница. Там се е наложила хирургическа намеса, но животът му не е могъл да бъде спасен.

По-рано този месец футболистът на Тенерифе Хесус де Мигел почина, след като получи сърдечен арест вследствие на сблъсък по време на мач от втора испанска дивизия.

#Абел Нунес

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Естония затваря всичките си гранични пунктове с Русия от 1 декември
1
Естония затваря всичките си гранични пунктове с Русия от 1 декември
Мая Манолова за търговските вериги: Няма какво да ги жалим, при промоции слагат надценки до 40%
2
Мая Манолова за търговските вериги: Няма какво да ги жалим, при...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Ивайло Мирчев: Ще се обърнем към Брюксел по случая ДАНС и Ива Михайлова
4
Ивайло Мирчев: Ще се обърнем към Брюксел по случая ДАНС и Ива...
Англия победи световния шампион Испания и завърши на върха в групата
5
Англия победи световния шампион Испания и завърши на върха в групата
Румен Радев: Искам да се извиня на майките на децата с увреждания, това е най-социалният бюджет
6
Румен Радев: Искам да се извиня на майките на децата с увреждания,...

Най-четени

Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
1
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
2
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са температурите в четвъртък
3
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са...
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
4
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
5
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
6
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“

Още от: Футбол

Зидан: Целта ни е да изградим отбор, който да бъде конкурентоспособен срещу всеки съперник, срещу който се изправим
Зидан: Целта ни е да изградим отбор, който да бъде конкурентоспособен срещу всеки съперник, срещу който се изправим
Ромелу Лукаку слага точка на кариерата си с националния отбор на Белгия Ромелу Лукаку слага точка на кариерата си с националния отбор на Белгия
Чете се за: 02:17 мин.
Фондация "Национали 94" дари медицинска апаратура на столична болница Фондация "Национали 94" дари медицинска апаратура на столична болница
Чете се за: 01:45 мин.
Юрген Клоп призова за смяна на президента на ФИФА Юрген Клоп призова за смяна на президента на ФИФА
Чете се за: 02:32 мин.
България спуска завесата в Лигата на нациите България спуска завесата в Лигата на нациите
Чете се за: 02:30 мин.
Франция победи Турция и си осигури първото място в групата на Лигата на нациите Франция победи Турция и си осигури първото място в групата на Лигата на нациите
5706
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

Всички 12 души от екипажа на товарния кораб BETUL 8 са успешно евакуирани
Всички 12 души от екипажа на товарния кораб BETUL 8 са успешно...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Челен удар между бус и камион в Старозагорско взе жертва, тирът се е запалил (СНИМКИ) Челен удар между бус и камион в Старозагорско взе жертва, тирът се е запалил (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Бюджет 2027: По-високи пенсии, минимална заплата и майчински през втората година (ОБЗОР) Бюджет 2027: По-високи пенсии, минимална заплата и майчински през втората година (ОБЗОР)
Чете се за: 06:25 мин.
Политика
За първи път в България: Ерик Клептън ще свири в София на 7 май 2027 г. За първи път в България: Ерик Клептън ще свири в София на 7 май 2027 г.
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Граничен полицай е задържан за катастрофата с 18-годишното момиче в...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Съдът потвърди: Прокурорският син Васил Михайлов остава у нас до...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Среща на външните министри на ЕС: България спаси от санкции две...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Украйна удари Кримския мост, Русия е прихванала 139 дрона срещу Москва
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ