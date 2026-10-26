Асен Василев: Радев да не използва Министерския съвет като партийна централа

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев отправи критики към Румен Радев, обвинявайки го в използване на Министерския съвет за партийни цели и в противоречие между публичните му изявления и действията на хора от политическото му обкръжение. Той коментира и темите за сигурността, показните убийства и войната в Украйна.

"Първо бих посъветвал Румен Радев да не използва Министерски съвет като партийна централа, тъй като това е нарушение на Изборния кодекс. Второ, преди да обвинява други хора в сглобки, господин Радев да погледне какво прави в родното си село. Николай Балабанов, кмет на село Славяново, избран от ГЕРБ, в момента в структурите на "Прогресивна България" като координатор. Сглобка в родното село на господин Радев."

"Истината обаче е, че на българските граждани им е писнало това някой да ги плаши с нещо. Скоро ще извадят и лошата ламя Спаска да ходи да обяснява колко е зле, защото господин Радев е абсолютно несъстоятелен като премиер. Не може да защити сигурността на българските граждани нито в страната. Виждаме, че се случват показни убийства и господин Радев като премиер казва, че тези показни убийства щели да продължат. Не само това, казва, че те били, защото олигархията се избивала. Та тук въпросът ми е човекът, който беше убит в събота, който е подкрепил госпожа Йотова, присъства в нейния инициативен комитет, близък приятел с министър Демерджиев, с който е трябвало в деня на убийството заедно да открият турнир по таекуондо, олигархия ли е, ако е олигархия, може би е прогресивна олигархия. Тоест виждате връзка между убийството и Илияна Йотова и кандидатурата ѝ и така ли? Аз не виждам, цитирам господин Радев, който каза, че това било олигархия. Всичките снимки на този човек са с хора от кръга на Румен Радев, в това число и с него самия. Ако е олигархия, явно е прогресивна. Господин Радев си позволи да плаши българските граждани с война. Само да му припомня, че войната започна 2022 г., когато Русия нахлу в Украйна."