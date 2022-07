Астън Вила прекъсна победната серия на Ерик тен Хаг с гол в последната минута

Контролата между Манчестър Юнайтед и Астън Вила, играна на стадион "Оптус" в Пърт, Австралия, завърши при резултат 2:2. Джейдън Санчо откри резултата, а Мати Кеш си отбеляза автогол. "Вилъните" се добраха до реми след попадения на Лиън Бейли и Калъм Чембърс.

Часове преди началото на двубоя служителите на съоръжението се увериха, че теренът отговаря на нужните условия за игра. Стюардите използваха духалки за листа, за да премахнат локвите по терена.

"Червените дяволи" поведоха в 25-ата минута. Джейдън Санчо засече от воле центриране на Люк Шоу с десния си крак.

В края на първото полувреме заваля порой, който понижи нивото на игра. Възпитаниците на Ерик тен Хаг все пак удвоиха аванса си след рикошет и автогол на Мати Кеш.

