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Астън Вила заплаши Джейми Карагър със съд заради обиди към клуба и феновете

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Спорт
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Ръководството на бирмингамци реагира остро на изказване на бившия защитник на Ливърпул, който впоследствие обясни, че думите му са били шега

Астън Вила заплаши Джейми Карагър със съд заради обиди към клуба и феновете
Снимка: БГНЕС
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Сериозен скандал се разрази в английския футбол, след като Астън Вила обяви намерението си да предприеме правни действия срещу бившия защитник на Ливърпул и настоящ телевизионен анализатор Джейми Карагър. Причината са негови коментари в подкаста Stick to Football, които ръководството на клуба определи като неприемливи обиди към отбора и неговите привърженици.

Напрежението възникна по време на дискусия за бъдещето на мениджъра на Астън Вила Унай Емери и възможността испанският специалист да поеме Манчестър Юнайтед, ако получи подобно предложение.

Карагър предизвика недоволството на феновете, след като използва груб израз, с който ги призова да замълчат, и категорично заяви, че "Астън Вила никога няма да бъде Манчестър Юнайтед“.

Изказването му предизвика остра реакция от страна на бирмингамския клуб, а президентът Насеф Савирис излезе с официална позиция, в която обяви намерението на ръководството да потърси правата си по съдебен път.

"Астън Вила ще предприеме правни действия срещу Джейми Карагър за неприемливите му обиди по адрес на клуба и неговите фенове“, заяви Савирис.

"Астън Вила няма да позволи на никого да спре нашето изкачване в английския и европейския футбол“, допълни президентът на клуба.

От ръководството не уточниха на какво правно основание ще бъдат предприети евентуалните действия срещу телевизионния анализатор.

След разрастването на скандала Карагър опита да успокои напрежението, като обясни в социалните мрежи, че думите му са били изречени на шега и са представлявали отговор на критиките от страна на привържениците на Астън Вила.

"Беше шега след критиките, които феновете на Астън Вила ми отправиха, защото казах, че Емери може би би искал да се присъедини към Манчестър Юнайтед“, обясни бившият английски национал.

Карагър подчерта, че от години изразява уважението си към работата на Унай Емери и към развитието на бирмингамския клуб. Според него коментарите му не са били насочени към омаловажаване на постигнатото от Астън Вила, а са отражение на високата му оценка за качествата на испанския наставник.

Бившият футболист на Ливърпул допълни, че смята Емери за един от най-добрите мениджъри във Висшата лига.

#ФК Астън Вила #Джейми Карагър

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