Атаката срещу кораби в Черно море: Европейската агенция за морска безопасност е гонова безплатно да изследва намерени отломки

България и Румъния поискаха от Европейската комисия сателитни изображения от района на атаките. Целта – да се възстанови възможно най-пълно картината около инцидентите. Комисията потвърди, че предоставя на двете държави поисканите сателитни данни. Европейската агенция за морска безопасност също е предложила подкрепа на България и Румъния. Агенцията е готова да изследва безплатно евентуално намерени отломки.

Именно Европейската агенция за морска безопасност агенция работи със системата за морско наблюдение на „Коперник“, която съчетава сателитни изображения с данни за корабите – например тяхната позиция, движение и идентификация. Агенцията няма да определи откъде идва атаката, но дава повече информация за движението на корабите.

ЕК дава на България и Румъния сателитни данни за ударите в Черно море



Черно море стана все по-важно за ЕС, не само заради войната в Украйна и осигуряването на свързаност между европейските и азиатските пазари. В тази стратегия Европа предлага създаването на Черноморски център за морска сигурност с центрове във Варна и Костанца. Идеята е различни държави и институции да събират и споделят информация по-бърдо, така че Черно море да бъде наблюдавано много по-цялостно. Затова ще бъдат използвани сателити, радари, дронове, подводни центрове. Целта е да събира и информация критичната инфраструктура – включително подводни кабели, енергийни съоръжения и други обекти.

От ЕК заявиха още, че България и Румъния играят ключова роля за защитата на източния фланг. Затова двете страни получават общо 20 милиарда евро по SAFE. Те вече са получили и предварително финансиране от Европейската комисия – половин милиард евро за България и 2,5 милиарда евро за Румъния.



