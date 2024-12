Атланта Хоукс победи Лос Анджелис Лейкърс след продължения с тройка на Трей Йънг

Трей Йънг отбеляза тройка 7,4 секунди преди края на продължението и помогна на Атланта Хоукс да победи гостуващия Лос Анджелис Лейкърс със 134:132 в среща от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Йънг завърши с 31 точки и 20 асистенции, докато резервата Де'Андре Хънтър добави 26 за шестата поредна победа на Атланта.

ЛеБрон Джеймс бе най-полезен за Лейкърс с 39 точки, 11 асистенции и 10 борби, докато Антъни Дейвис отбеляза 38 точки.

