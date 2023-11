Австралия обърна Чехия и ще играе в полуфиналите на Купа "Дейвис"

Отборът на Австралия стана вторият полуфиналист в тазгодишното издание на турнира за Купа "Дейвис", след като елиминира в четвъртфиналите състава на Чехия с 2-1 победи след обрат.

Сблъсъкът започна с предимство за чехите, които поведоха в резултата благодарение на Томаш Махач, който в откриващия мач на сингъл надигра Джордън Томпсън с 6:4, 7:5 след час и 55 минути игра.

Неговият успех доближи европейския тим само на още една победа от първо класиране за полуфиналите на Купа "Дейвис" от 2013-а година насам, а задачата да я постигне имаше първата ракета на Чехия Иржи Лехечка, който във втория двубой за деня се изправяше срещу Алекс Де Минор.

Двамата изиграха много оспорвана среща в "Мартин Карпена Арена" в Малага, която в крайна сметка обаче завърши с победа за австралиеца с 4:6, 7:6(2), 7:5 след повече от два часа и половина престой на корта.

По този начин дуелът между Чехия и Австралия трябваше да бъде решен в мача на двойки, в който Матю Ебдън и Макс Пърсел осигуриха крайния успех за "кенгурутата" след победа с 6:4, 7:5 над Иржи Лехечка и Адам Павлашек.

Never write off the Aussies!



From 1-0 down to securing a place in the semi-finals #DavisCupFinals | @TennisAustralia pic.twitter.com/sifssptZVC